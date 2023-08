Indagato il fotografo delle foto alla moglie di Soumahoro | «Erano personali | mai autorizzato a divulgarle»

Leggi su open.online

(Di martedì 15 agosto 2023) Liliane Murekatete, compagna di Aboubakar, si era detta «devastata psicologicamente» ddiffusione di alcuni scatti che la ritraevano senza veli, diffusi proprio mentre lei si trovava al centro di una bufera mediatica per lo scandalo scoppiato attorno la cooperativa fondata da lei e sua madre. L’autore di quelle, Elio Leonardo Carchidi, è adesso finito iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma. L’accusa, scrive la Repubblica, è “diffusione illecita di dati sensibili”, per aver condiviso sul proprio blog quegli scatti, risalenti a dieci anni fa. Non solo: a detta dell’accusa, non solo le avrebbe diffuse senza permesso. Avrebbe anche inserito il nome della donna nella didascaliaimmagini solamente dopo lo scoppio del clamore mediatico, per renderle più facilmente rintracciabili ...