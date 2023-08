Indagato il fotografo degli scatti osè alla moglie di Soumahoro | diffusione illecita di dati sensibili

Caso Soumahoro,ilche pubblicò le foto hot di Liliane Si torna a parlare del caso Soumahoro quello che ha visto come protagonista in negativo il deputato eletto con Sinistra Italiana e Verdi e poi ...... i funerali di Stato a Roma Le due versioni - A metà luglio ilè stato interrogato dalla ... quelle foto, non destinate alla divulgazione, sarebbero state pubblicate dall'già 10 anni ...IlElio Leonardo Carchidi è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma ...di Latina che ha coinvolto il neo deputato di Verdi - Sinistra Italia (che non è). Dopo ...

Moglie Soumahoro, indagato il fotografo che ha diffuso le sue foto osè Sky Tg24

Liliane Murekatete, moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, aveva sporto denuncia per la diffusione di alcune sue foto di nudo, risalenti a dieci ...Secondo l'accusa, l'uomo ha pubblicato senza consenso sul suo blog professionale alcuni scatti che ritraevano Murekateke seminuda. La donna: "Quegli scatti mi hanno devastata psicologicamente" ...