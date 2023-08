Incidente in moto a Morcone | le condizioni della giovane sannita ricoverata al San Pio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA quasi 48 ore dal grave impatto col suolo conseguente una caduta incicletta, restano serie e stazionarie le40enne di Pesco. Ladonna, siedeva sul sellino posteriorecondotta da un compaesano (che ha riportato un trauma alla spalla) tra le curve die Sassinoro (pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo che non viaggiava ad una velocità altissima). Trasportata all’ospedale San Pio, già priva di conoscenza, le, titolare di un bar pizzeria nel comune pescolano, sono sembrate subito molto serie: per lei da subito coma farmacologico e condizione che non è mutata nel corso delle ...