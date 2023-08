Incidente al parco divertimenti | la piscina si rompe e l’impalcatura crolla provocando 7 feriti

(Di martedì 15 agosto 2023)durante lo spettacolo degli acrobati e sette persone rimangono ferite. Succede all’Europa Park, a Rust, in Germania. A provocare l’, come riportano i media tedeschi, sarebbe stata la rottura di unamobile nel corso dello spettacolo “Retorno dos Piratas”. Sullasono montate piattaforme alte anche 25 metri e da queste si lanciano gli artisti. Per mancanza di stabilità dopo la fuoriuscita dell’acquata, e alcune parti della struttura sono cadute sulle montagne russe vicine. Solo lo scorso giugno nel locale tecnico dell’attrazione “Zauberwelt der Diamanten” era divampato un rogo che aveva provocato l’evacuazione di migliaia di persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Stava andando in scena "Retorno dos Piratas" quando il palco è crollato davanti agli spettatori. Sette persone sono rimaste ferite nell'avvenuto nel più grande parco di divertimenti tedesco: l'Europa - Park, una popolare attrazione turistica che l'anno scorso ha attirato più di 6 milioni di visitatori.

