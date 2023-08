Incendio in Val di Cecina | in fiamme 2mila metri quadrati di bosco

(Di martedì 15 agosto 2023) Un ferragosto, quello di oggi, segnato dagli incendi in Toscana: dopo il rogo divampato a Pisa nel primo pomeriggio, che ha coinvolto 7 roulotte con dentro bombole di GPL sul Viale D'Annunzio, a Montecatini Val dii vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra (Pisa) hanno lavorato per circa due ore per domare unscoppiato in unin località Sorbaiano

di bosco oggi 15 agosto in zona Sorbaiano nel comune di Montecatinidi Cecina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Saline di Volterra che hanno impiegato ...Le squadre non appena giunte sul posto si sono messe al lavoro per circoscrivere il rogo ed evitare che l'potesse propagarsi ulteriormente ai territori circostanti, dove sono presenti anche ...Notte di paura nella zona di Villaggio Angelini, un complesso residenziale aMelaina dove un maxiè scoppiato in strada coinvolgendo dodici mezzi, tra cui un camper e poi auto e scooter, con le fiamme che hanno raggiungo e avvolto due terrazzi di altrettanti ...

Incendio a Val Melaina, esplode un camper: le fiamme distruggono 11 auto e scooter e due appartamenti RomaToday

Un ferragosto, quello di oggi, segnato dagli incendi in Toscana: dopo il rogo divampato a Pisa nel primo pomeriggio, che ha coinvolto 7 roulotte con dentro bombole di GPL sul Viale ...Montecatini Val di Cecina (Pisa), 15 agosto 2023 - I vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra hanno lavorato per circa due ore oggi a Montecatini Val di Cecina per domare un incendio s ...