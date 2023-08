In salvo la speleologa ferita a 130 metri di profondità Trasportata in ospedale

(Di martedì 15 agosto 2023) E’ stata recuperata dagli uomini dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino lache da ieri era rimasta bloccata nella grotta del Falco, nel comune di Corleto Monforte in provincia di Salerno. La ragazza si trovava ad unadi circa 130e una volta estratta è stata trasin. a ragazza è scivolata, nella serata di ieri, alladi circa 130, provocandosi un trauma ad un arto inferiore. Sul posto, oltre i tecnici del Soccorso Speleologico della Campania, sono intervenuti anche squadre dalla Puglia, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Emilia Romagna e Sicilia. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dai vigili del fuoco. Per la particolare morfologia della grotta, sono state attivate anche le ...

