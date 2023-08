Estratto dell'articolo da www.iodonna.it spiaggia3 L'assedio dei bagnanti in costume aiè stato ribattezzato come 'l'invasione tessile'. Accade in, dove le spiagge tradizionalmente frequentate da naturisti, che ...contro bagnanti in costume, in: 'Ci mettete a disagio' Il mondo alla rovescia Dipende dai punti di vista. Icatalani hanno dato vista a una campagna d'opinione per ...alla riscossa: una campagna contro 'l'invasione tessile' dei turisti vestitiassediati nelle spiagge. Non è fantascienza, ma quanto accade nella regione spagnola, ...

In Catalogna i nudisti protestano contro i turisti in costume Il Post

Cosa fare se ci si trova su una spiaggia nudista La risposta, in teoria, sarebbe semplice: togliersi vestiti e costumi da bagno e restare nudi. Ma non sempre va così. In Spagna, la Federazione Nudist ...L'assedio dei bagnanti in costume ai nudisti è stato ribattezzato come “l’invasione tessile”. Accade in Catalogna, dove le spiagge tradizionalmente frequentate da naturisti, che amano prendere il sole ...