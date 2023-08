In cambio del sì a Spalletti ct | la Figc organizzi Italia-Argentina al Maradona con incasso al Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 agosto 2023) Tiene banco, a pochi giorni dall’inizio del prossimo campionato, la presunta querelle tra ile la Federazionena Gioco Calcio, con la società partenopea che, secondo alcuni, non vorrebbe (e secondo moltissimi tifosi non dovrebbe) rinunciare alla riscossione della penale di circa 3,2 milioni di euro inserita a suo tempo nel contratto di Lucianoe da pagare nel caso in cui il tecnico di Certaldo fosse tornato ad allenare prima di luglio 2024. Ieri l’avvocato delMattia Grassani ha dichiarato che la penale ha validità anche per la Nazionale, precisando, tuttavia che, quando è stata inserita nel contratto e sottoscritta dalle parti, non era stata minimamente presa in considerazione questa eventualità, lasciando pertanto intendere che la stessa era stata messa per evitare che ...