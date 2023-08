Il volontariato come servizio vero e l' augurio di pace di Francesco a Ferragosto

(Di martedì 15 agosto 2023) " Oggi affidiamo a Maria Assunta in Cielo la supplica per la, in Ucraina e in tutte le regioni lacerate dalla guerra: sono tante, purtroppo! Il frastuono delle armi copre i tentativi di dialogo; ...

... pensiamo ai sacrifici di tempo e di sonno per accudire un neonato o un anziano; e all'impegno nel servire chi non ha da ricambiare, nella Chiesanel" . E a questo punto evidenzia ...... pensiamo ai sacrifici di tempo e di sonno per accudire un neonato o un anziano; e all'impegno nel servire chi non ha da ricambiare, nella Chiesanel. Io ammiro il'. ...... pensiamo ai sacrifici di tempo e di sonno per accudire un neonato o un anziano; e all'impegno nel servire chi non ha da ricambiare, nella Chiesanel". Fondamentale, per il Papa, "...

Nella recita dell’Angelus nel giorno dell’Assunta il papa augura buona festa per tutti, ricorda i Paesi in guerra e l’emergenza lavoro ...Un altro appello alla pace, l’ennesimo visto che “il frastuono delle armi copre i tentativi di dialogo“. Papa Francesco torna a parlare di Ucraina. Lo fa durante l’Angelus di Ferragosto, il giorno in ...