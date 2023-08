Il tradimento di Torino? Lui lo sposerei subito | la confessione di Annamaria Bernardini de Pace

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023) «Cristina Seymandi non la difenderei mai. Difenderei Massimo Segre tutta la vita, anche gratis». Inizia così la nostra chiacchierata conde, riconosciuta tra i migliori avvocati italiani e specializzata nelle cause di famiglia. Spesso contestata per le sue posizioni coraggiose e controtendenza, non ha paura di prendere pubblicamente posizioni “scomode”. Anche sulla vicenda del pubblicodi, ha le idee molto chiare e contesta, a suo dire, l'ipocrisia delle femministe che si sono schierate a difesa di Cristina. Avvocato, secondo lei esiste un diritto di vendetta che può essere esercitato anche in pubblico come accaduto nella vicenda di? «No, secondo me non esiste un diritto di vendetta, esiste casomai un bisogno di punizione. ...