Il successore elettrico della McLaren P1 sarà lanciato entro il 2030

(Di martedì 15 agosto 2023) Il CEO diha dichiarato che l’hypercar deve essere paragonabile alla V8 750S; non avrà 2000 CV né peserà 2000 kgL’attesoP1 è destinato a utilizzare l’energia elettrica quandoalla fine del decennio. Da quando la P1 è stata lanciata nel 2012, l’azienda ha più volte ribadito, attraverso varie

Emergono nuovi dettagli relativi all'erede di McLaren P1 , attesa sul mercato verso la fine del decennio. Recentemente ha preso quota l'ipotesi di uncompletamentedella sportiva che la casa automobilistica di Woking ha lanciato intorno alla metà dello scorso decennio: sappiamo infatti che l'elettrificazione è uno dei pilastri ...... scommettendo su un futuroe presentando un modello davvero innovativo. Anche se il suo ... Pertanto, l'eVX si profila come ildella tanto apprezzata S - Cross . Il render di Motor....di introdurre sul mercato una nuova auto per la città dotata di powertrain ibrido o, con ...EV1 potrebbe competere con auto come Volkswagen ID 2 e potrebbe essere gemellato con un...

McLaren P1, erede elettrica entro la fine del decennio FormulaPassion.it

Il CEO di McLaren ha dichiarato che l’hypercar deve essere paragonabile alla V8 750S; non avrà 2000 CV né peserà 2000 kgL’atteso successore della McLaren P1 è destinato a utilizzare l’energia elettric ...Nuove indiscrezioni suggeriscono che l'erede a batteria della sportiva di Woking farà il suo debutto entro la fine del decennio ...