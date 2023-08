Il penny-rublo rende Putin isterico. La mano dura sui tassi peserà sui russi e potrebbe non bastare

(Di martedì 15 agosto 2023) In una riunione d'urgenza imposta dal Cremlino, la Banca Centrale alza iin modo energico al 12% per contrastare ilsceso sotto un centesimo di dollaro. Ma sulla riuscita pesano molte incognite: la fuga di capitali, il calo dei ricavi del petrolio, l'aumento della spesa pubblica per sostenere la dispendiosa macchina bellica...

Il repentino e massiccio rialzo dei tassi deciso in un vertice straordinario della Banca Centrale Russa tradisce tutto il nervosismo di Mosca alle prese con un nuovo collasso del. Dietro la riunione fuori programma e l'aumento di colpo dei tassi di 350 punti base, saliti dall'8,5% al 12%, si intravedono segnali che conducono a Vladimir Putin in persona.... il popolo americano darà un altro potente colpo alla macchina da guerra di Putin', ha aggiunto il leder statunitense, citando anche il tracollo del, che 'ora vale meno di un', e le altre ......2%), col prezzo del gas che sale a 252 euro ad Amsterdam (+31%) e a Londra a 611al Mmbtu (+... Ilancora in declino sul dollaro mentre resta ancora chiusa la Borsa di Mosca. La valuta russa, ...

