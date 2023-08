Il pastore cecoslovacco Era da Telgate premiato per aver salvato un uomo in montagna

Leggi su bergamonews

(Di martedì 15 agosto 2023). Il 31 dicembre 2022 Era, undi 3 anni e mezzo, ha fatto in modo che la padrona, Sara Meloni di, si accorgesse della presenza di unprivo di sensi su un sentiero di, permettendo così che l’, Valter Andreoli di Seriate, venisse soccorso in tempo. Il 16 agosto, a San Rocco di Camogli in Liguria, si celebrano gli amici a quattro zampe con il Premio Fedeltà del Cane, concorso in cui vengono premiati i cani che si sono fatti notare per particolari atti di fedeltà, eroismo, amore e rispetto. Tra i protagonisti di questa edizione del premio, ideato da don Carlo Giacobbe e Giacinto Crescini nel 1962, è presente anche Era da. “Il 31 dicembre 2022 il...