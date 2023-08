(Di martedì 15 agosto 2023) "Oggi affidiamo a Maria Assunta in Cielo la supplica per la, ine in tutte le regioni lacerate dalla guerra, sono tante purtroppo. Il frastuono delle delle armi copre i tentativi di ...

Lo ha detto ilall'Angelus. . 15 agosto 2023... forse, "lo aveva intuito anche Sofia: quell'alba che ha postato è quasi come un'eredità che ci lascia - ha aggiunto -Dio che possa intuirlo anche chi ha alzato la mano su di lei". Con ...Lo ha detto ilall'Angelus. . 15 agosto 2023

Il Papa, supplichiamo la Madonna per la pace in Ucraina - Ultima ... Agenzia ANSA

"Oggi affidiamo a Maria Assunta in Cielo la supplica per la pace, in Ucraina e in tutte le regioni lacerate dalla guerra, sono tante purtroppo. Il frastuono delle delle armi copre i tentativi di dialo ...