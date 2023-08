Il Napoli mette le ali | nuovo sondaggio per uno degli esterni più forti di Serie A

(Di martedì 15 agosto 2023) Ilnon avrebbe abbandonato le varie piste inerenti all’esterno destro, con uneffettuato per il talento diA Sono giorni delicati in casa, dove la settimana pre-debutto in campionato contro il Frosinone sarà senz’altro contraddistinta dagli ultimi movimenti di mercato tinti d’azzurro. Gli acquisti di Natan e Cajuste hanno infatti contribuito ad innalzare nuovamente il morale dei tifosi partenopei, sprofondato nel baratro dopo i primi due mesi estivi senza alcun rinforzo in rosa. Adesso invece, il club di De Laurentiis sembrerebbe aver inserito la giusta marcia, con nuovi obiettivi ad un passo dalla città campana. La telenovela Gabri Veiga sembrerebbe infatti essere giunta agli atti conclusivi, con il centrocampista spagnolo pronto a rinforzare la zona di metà campo ...

Il papà vince lo scudetto acon Spalletti e lo cerca la Nazionale, il figlio è tra i migliori scout al mondo Marco è l'allenatore in seconda del trionfo al Maradona, Andrea dopo la Juventus è ...Dall'opposizione poi, c'è chi, come l'ex forzista Osvaldo, ora in Azione,il dito nella piaga: "Meloni ha spiegato di non aver informato Tajani sul provvedimento sugli extraprofitti per ...... ma Arturo Scotto , capogruppo pd in Commissione Lavoro alla Camera, lacosì: "Ogni firma in ... Marco Sarracino, faranno un tour della provincia diper spiegare la proposta di legge e ...

Il Napoli mette le ali, nuovo sondaggio per uno degli esterni più forti ... Spazio Napoli

È stato un agosto napoletano di lavoro intenso, per Lello Arena. Da direttore artistico e anima di "Restate a Napoli", il programma di spettacoli organizzato ...Sindaco Gaetano Manfredi, se l'aspettava una "Napoli città aperta a Ferragosto" E che effetto le fa «È in atto un grande cambiamento, siamo una ...