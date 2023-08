Il medico di Michela Murgia | Mi chiamo e disse | ora posso andare

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 15 agosto 2023) In un'intervista comparsa sul Corriere della Sera, il professore Fabio Calabrò, direttore di oncologia medica all’Istituto nazionale dei tumori del Regina Elena di Roma, che ha seguitonella sua malattia, ha rivelato un retroscena delle sue ultime ore. "Ma ha chiamato giovedì mattina, era molto presto, non l'aveva mai fatto a quell'ora. Era riuscita a dettare l’ultimo capitolo del libro sulla gestazione per altri, un lavoro al quale teneva particolarmente. Voleva che lo sapessi, che ce l’aveva fatta: dottore, ora, ha sussurrato. E qualche ora dopo se n’è andata. Anche se è difficile per noi che l’abbiamo conosciuta pensare che lei non ci sia davvero più. Quella telefonata, poche ora prima di morire, è stato il suo modo di affermare ancora una volta la sua libertà: ora ho finito, ...