Il medico di Michela Murgia | “Giovedì mi ha chiamato e mi ha detto | ora posso andare”

(Di martedì 15 agosto 2023) A distanza di cinque giorni dalla morte di, il quotidiano “La Repubblica” intervista ilche l’ha seguita negli ultimi mesi. Si tratta di Fabio Calabrò, direttore di oncologia medica all’Istituto nazionale dei tumori del Regina Elena di Roma.mattina, poche ore prima di morire, la scrittrice sarda affetta da un tumore ai reni al quarto stadio ha voluto parlargli al telefono. “Era molto presto, non l’aveva mai fatto a quell’ora – racconta il professor Fabio Calabrò – Era riuscita a dettare l’ultimo capitolo del libro sulla gestazione per altri, un lavoro al quale teneva particolarmente. Voleva che lo sapessi, che ce l’aveva fatta. ‘Dottore, ora’, ha sussurrato. E qualche ora dopo se n’è andata. Anche se è difficile per noi ...