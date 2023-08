Il Gattopardo | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

Leggi su tpi

(Di martedì 15 agosto 2023) Il: trama, cast e streaming delsu Rai 1 Stasera, 15 agosto 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Ildel 1963 diretto da Luchino Visconti. Il soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e la figura del protagonista delsi ispira a quella del bisnonno dell’autore del libro, il Principe Giulio Fabrizio Tomasi di Lampedusa, che fu un importante astronomo e che nella finzione letteraria diventa il Principe Fabrizio di Salina, e della sua famiglia tra il 1860 e il 1910, in Sicilia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel maggio 1860, dopo lo sbarco a Marsala di Garibaldi in Sicilia, Don Fabrizio assiste con distacco e con malinconia alla fine dell’aristocrazia. Vedendo come gli amministratori e i latifondisti della ...