Il dilemma tra identitarismo e compromesso determinerà la longevità di Meloni

(Di martedì 15 agosto 2023) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di Big Ideas del New York Times. Si può comprare già adesso, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. In edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia Vincerà Giorgia o? Prevarrà cioè l’istinto, la formazione, la mentalità di Giorgia l’ex post-fascista o unapremier nazional-popolare, tendenzialmente centrista? Questo è il problema. L’essere o non essere shakespeariano declinato nel concreto della politica, forse della storia, e cioè uscire dal recinto identitario della fiamma missina o restarne in qualche modo impigliata, ecco il dramma di Giorgia, la sua scommessa, il punto interrogativo sul suo destino. D’altronde lei lo sa: «Ho sempre pensato che la sfida più profonda di chi sceglie la strada ...

tutti i possibili "resti" che possono fossilizzarsi, le uova di ogni tipo sonole più ... Il paleontologo si è così trovato di fronte al classicodelle uova fossili: come si fa a capire ......dell'estate ( qui trovate 5 summer trend da non perdere ) o proiettarsi verso la nuova stagione e fare una bella full immersionle nuove tendenze dell'autunno Questo sì che è un bel! Ma ...risolto Neanche per sogno. Una zebra completamente nera. Nel caso della zebra, l'apparenza ... invece, si tratta di una caratteristica fondamentale per agevolare l'interazione socialeuna ...

Il dilemma dopo la pandemia: deglobalizzare o tornare al mondo di ... Domani

I risultati degli esperimenti scientifici devono essere replicabili per corroborare la ricerca, e senza ripetizione dei dati crolla tutto. Come spiegano Legrenzi e Umiltà in “Il sapere come mestiere” ...Ilary Blasi e Francesca Fagnani in vacanza insieme: amicizia o lavoro Questo è il dilemma A pubblicare uno scatto l’una accanto all’altra in quel di Cortina è stata proprio la conduttrice de L’isola ...