Il Collegio | torna in TV | ecco la lista delle coppie dalla prima all’ultima edizione

Leggi su 361magazine

(Di martedì 15 agosto 2023) Il, in arrivo la nuovala… Il, a settembre tornerà su Rai Due la nuova. Numerosi concorrenti del noto reality show della Rai hanno preso parte a diversi programmi televisivo, a partire da George Ciupilan, reduce ddel Grande Fratello Vip, passando a Swami Caputo e Matteo Andreini. George Ciupilan dopo la partecipazione al programma è sbarcato su TikTok diventando uno dei volti più amati e seguiti nel mondo dei tiktoker. Leggi anche –> Nail Care Lovrén a prova di sabbia e salsedine: gli step per sfoggiare unghie perfette in ...