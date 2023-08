Il Chelsea sta lavorando a £ 300 MILIONI di accordi nei prossimi giorni | con la squadra dei Blues destinata a sembrare irriconoscibile | rapporto

(Di martedì 15 agosto 2023) Breaking: Ilha speso oltre 700di sterline nell’ultimo anno, ma potrebbe avvicinarsi molto al miliardo nelle prossime due settimane. Ihanno trascorso la prima metà della finestra vendendo deadwood nel tentativo di rispettare i regolamenti del fair play finanziario, ma da allora hanno compensato la mancanza di entrate. Moises Caicedo ha concordato il suo trasferimento record di £ 115in Premier League dal Brighton & Hove Albion, mentre ancora una volta ilguarda i rivali per un acquisto. Sorprendentemente, Todd Boehly di Clearlake Capital, che co-presiede il club, potrebbe approvare mosse per i londinesi occidentali per triplicare l’esborso di Caicedo da solo nelle prossime due settimane, con mosse più enormi. Moises Caicedo si unirà al ...

Christian PULISIC , un passato con Dortmund e, approda al Milan per 20 milioni ed è stato ... ma orastanziando 35 milioni per l'emergente spagnolo GABI VEIGA. Lotito si è indirizzato sul ... Alla fine però lo scambio con ilche vedeva come pedina il serbo è saltato, e andando di ... "Questo pur non facendo una beata mazzaper avere un altro dono pur essendo nulla de che come ...

La telenovela sta per finire: dopo il gram rifiuto al Liverpool il Chelsea è a un passo dall'acquistare Moises Caicedo. I Blues verseranno al Brighton la bellezza di 133 milioni di euro… Leggi ...Dopo un’estate passata a cercare una nuova casa, Romelu Lukaku potrebbe averla trovata a 15 km dalla vecchia. Tanto dista lo Stamford Bridge, dove gioca il Chelsea, dal Tottenham Stadium, dove invece ...