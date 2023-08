Il benaltrismo di alcuni su Hunter Biden

Leggi su panorama

(Di martedì 15 agosto 2023) Lascia perplessi un’analisi di Alan Friedman, dedicata al caso die pubblicata oggi sulla Stampa. Neanche a dirlo, il giornalista sposa la versione promossa dal Partito democratico americano: in sostanza, il figlio dell’attuale inquilino della Casa Bianca non avrebbe commesso nulla di grave e sarebbero i repubblicani a ingigantire la questione per biechi fini politici. Peccato che le cose non stiano proprio così. Ma entriamo nel dettaglio. L'articolo dice innanzitutto che la tendenza di“a sfruttare un cognome pesante per fare affari, quando il padre era vicepresidente, non è nulla in confronto agli intrallazzi tra Jared Kushner e Mohammad bin Salman, il principe saudita che ha concluso un curioso investimento dando due miliardi di dollari al genero di Trump, sei mesi dopo che il tycoon aveva lasciato la Casa ...