Ibanez | «In Arabia non solo per soldi Qui ambiente competitivo»

Ore 15:06 - Sfumato Demiral , passato in, un altro nome forte per il postè quello di Solet del Salisburgo . Il centrale francese, però, si è infortunato nell'ultimo match casalingo l'...... dove ha concluso la sua seconda stagione, anche il futuro di Merih Demiral sarà inSaudita, precisamente all' Al - Ahli , dove farà coppia con l'ex romanista Roger, quest'ultimo da ...Durante la partita c'è un'atmosfera incredibile, avete visto Mi ha colpito" ha dichiarato Rogerai microfoni di La Gazzetta dello Sport . Il difensore ex Roma si è trasferito in...

Ibanez: "In Arabia non solo per soldi. Visto che atmosfera allo stadio" Milan News

Un altro calciatore lascia la Serie A per andare a giocare nella Saudi League. Secondo quanto si apprende da fonti vicine all'Al Ahli, il club sta per ingaggiare il difensore turco dell'Atalanta Merih ...L’ Atalanta, che si prepara ad accogliere Charles De Ketelaere, è pronta a salutare Merih Demiral. Il difensore turco è diventato un obiettivo principale dell’ Al Ahli, club che ha anche da poco ...