del sociologo e scrittoreAlberoni si terranno sabato 19 agosto alle 11 nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano. A ufficiarli sarà il monsignor Carlo Faccendini, abate della basilica.La data deidi Alberoni non è stata ancora stabilita.Alberoni, noto in tutto il mondo per i suoi studi sui movimenti collettivi e i processi amorosi, era nato a Borgonovo il 31 ...... ho visto una buona dose di mostruosità - culminate recentemente neidi Stato del ... Attilio Bolzoni,La Licata o Vincenzo Vasile - e dall'impegno di magistrati siciliani come ...

I funerali di Francesco Alberoni si terranno sabato a Milano Euronews Italiano

I funerali del sociologo e scrittore Francesco Alberoni si terranno sabato 19 agosto alle 11 nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano. A ufficiarli sarà il monsignor Carlo Faccendini, abate della basili ...Il sociologo, giornalista e scrittore, Francesco Alberoni, è morto all'età di 93 anni a Milano. Alberoni si è spento al Policlinico dove era ricoverato da alcuni giorni per una complicazione sopraggiu ...