I Beatles allo Shea Stadium di New York | 58 anni fa il concerto dei record

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 agosto 2023) Il 15 agosto 1965 ildeidi Newera già storia. I Fab Four, impegnati in una serie di date nel Nuovo Continente, sbarcaronoe collocarono la prima pietra della lunga storia dei grandi eventi: per la prima volta un artista portava la sua musica in uno stadio. La storia ci insegna che ogni artista leggendario è stato “il primo” in qualcosa. Tra le tante prime volte dei quattro di Liverpool, dunque, quella delloè una delle più importanti. Il motivo era evidente: dopo l’ultima volta al Cavern Club, per i Fab Four non bastavano più gli spazi. Gli ammiratori si accalcavano ad ogni, e troppo spesso le location ...