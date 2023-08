Hockey ghiaccio | l’Alps League 2023-2024 prenderà il via il 16 settembre con 7 squadre italiane

Leggi su oasport

(Di martedì 15 agosto 2023) Siamo ormai ad un solo mese dal via ufficiale della Alps. L’ottava stagione del campionato transnazionale inizierà ufficialmente il prossimo 16, come 16 saranno leal via. Da quest’anno, infatti, si è aggiunta la formazione slovena dell’HK RST Pellet Celje andando a rimpolpare ulteriormente un gruppo che inizia a farsi sempre più numeroso. Come saranno suddivise le formazioni ai nastri di partenza della AHL? Vedremo 7dall’Italia (7), altrettante dall’Austria, quindi 2 dalla Slovenia. Come si svilupperà la stagione? Come tradizione, la stagione regolare si giocherà in un girone di andata e ritorno con 30 partite per squadra. Dopodiché le prime 6 classificate (già qualificate per i playoff) andranno a formare il Master ...