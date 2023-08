Harvard la migliore università al mondo | La Sapienza prima in Italia   

(Di martedì 15 agosto 2023) AGI - L'americana disi è confermata quest'anno laalsecondo la classifica 'Academic Ranking of World Universities 2023', redatta dall'organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy. Nella classifica, laitaliana risulta La, che si colloca nel range 101-150 a livello internazionale, unica tra ledel nostro Paese in questa fascia. "Ancora una volta questo risultato conferma il prestigio dellaa livello internazionale", ha dichiarato la rettrice Antonella Polimeni, in un commento sul sito dell'ateneo, "anche se leanglosassoni detengono ilto nella classifica, grazie anche alle maggiori risorse di cui dispongono, il nostro ...

Ai primi posti le Università americane. Cambridge al quarto e Oxford al settimo posto. Bisogna scendere al 15 esimo posto per trovare la prima università europea, quella di Paris Saclav ...L’ateneo romano si posiziona nella fascia 101-150. «Un risultato di prestigio», secondo la rettrice Polimeni. Lo strapotere delle università americane e inglesi ...