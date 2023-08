Harley Quinn | Margot Robbie tornerà nel nuovo DC Universe RUMOR

(Di martedì 15 agosto 2023) Una recente indiscrezione sembrerebbe aver anticipato il ritorno dinei panni di. Al momento James Gunn non ha confermato nè smentito il. Dopo aver debuttato nel 2016 in Suicide Squad, film diretto da David Ayer, l'diè diventata uno dei personaggi preminenti del mondo DC sul grande schermo. La sua ultima apparizione risale al 2021 in The Suicide Squad di James Gunn e da allora non si sono saputi aggiornamenti circa il suo futuro. A quanto pare, però,sembrerebbe essere destinata a tornare anche nelDCsupervisionato dallo stesso Gunn e Peter Safran. L'ultima indiscrezione è arrivata ...

La lista di progetti comprende il candidato all'Oscar Promising Young Woman , il sequel cinecomic Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita die la miniserie Netflix Maid . La Robbie è ...Dopo aver debuttato nel 2016 in Suicide Squad , film diretto da David Ayer, l'di Margot Robbie è diventata uno dei personaggi preminenti del mondo DC sul grande schermo. La sua ultima apparizione risale al 2021 in The Suicide Squad di James Gunn e da allora non si ...... Cavaliere Bianco , Batman: La maledizione del Cavaliere Bianco e, volendo fare per bene i compiti a casa, anche lo spin - off Batman Cavaliere Bianco presenta:. Con Beyond , forte ...

Birds of Prey non ha mai avuto abbastanza spazio nel DCU e per questo analizziamo insieme perché invece dovrebbe averne!