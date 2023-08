Guida alla Salernitana 2023 24

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 15 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: 15° Chi in più: Benoit Costil. Chi in meno: Federico Bonazzoli, Pawel Jaroszynski, Tonny Vilhena, Krzystof Piatek. Una statistica interessante dscorsa stagione: La stagione dellasi è divisa in un prima e un dopo Paulo Sousa. Senza l’allenatore portoghese i granata hanno fatto 21 punti, con lui sempre 21. La differenza sta nelle partite giocate e quindi nella media punti: con Davide Nicola 22 e 0,95, con Sousa 16 e 1,31. Formazione tipo: 3-4-2-1: Ochoa; Pirola, Gyomber, Lovato; Bradaric, Coulibaly, Bohinen, Sambia; Kastanos, Candreva; Dia. Il salto dstagione 2021/222022/23 per laè stato come il passaggiovita adulta. Il salvataggio della società all’ultimo momento, l’ingaggio di Walter Sabatini, ...