Guida al Milan 2023 24

(Di martedì 15 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: 4° posto Chi in più: Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, Tijani Reijnders, Yunus Musah, Noah Okafor, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Marco Sportiello. Chi in meno: Sandro Tonali, Ante Rebic, Brahim Diaz, Zlatan Ibrahimovic, Matteo Gabbia, Ciprian Tatarusanu, Sergino Dest, Tiemoué Bakayoko, Aster Vranckx, Junior Messias (e forse Charles De Ketelaere). Una statistica interessante dalla scorsa stagione: Con 9.7 dribbling effettuati a partita ilè stata la squadra a ricorrere di più alle qualità individuali nell’uno contro uno per risalire il campo e creare pericoli alle avversarie. Ovviamente primo tra i rossoneri Rafael Leao. Formazione tipo: 4-3-3: Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo; Krunic, Reijnders, Loftus-Cheek; Leao, Giroud, Pulisic. Il Mondiale invernale giocato in Qatar ha chiuso il ciclo vincente che il ...

Milan, guida alla stagione 2023/24

