Guerra Ucraina | allarme dalla Gb | “Sono stati intercettati”

(Di martedì 15 agosto 2023)indirettamenteGran Bretagna: “”. Cosa sta succedendo? Gli ultimi aggiornamenti Insi continua a combattere anche a Ferragosto. Tanto è vero che si è arrivati al giorno numero 538 di conflitto nel Paese orientale. Le forze russe continuano la loro avanzata, anche se nel loro cammino trovano l’opposta resistenza da parte delle forze ucraine. Si segnalano continui bombardamenti in alcune regioni. Sarebberocolpiti alcuni palazzi in alcune città: secondo quanto riportato da media e quotidiani locali ci sarebbero anche vittime e persone rimaste gravemente ferite. Le terribili notizie, però, nonaffatto finite qui visto che è stato lanciato un vero e ...

Lama anche l'asse con la Cina e il parallelismo tra la situazione a Taiwan e quella che ha portato all'invasione dell'. Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, è intervenuto alla ...Massiccio attacco con missili sull'da parte della Russia oggi, 15 agosto, in un'altra giornata dellasegnata dai raid di Mosca: i missili hanno colpito in particolare un'impresa industriale a Lutsk uccidendo tre persone ...Ma dopo un anno, il rublo russo registra il valore più basso dopo le prime settimane dellain, toccando i 101 rubli per dollaro , al minimo da 16 mesi. Stando a quanto riportano le ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi: Putin: “La Nato vuole allargare lo scontro”. Attacchi russi su tutta l'Ucraina ... la Repubblica

Guerra Ucraina, le notizie del 15 agosto. Notte di bombardamenti su tutto il Paese: colpite Leopoli, Lutsk, Dnipro, con almeno tre morti. I missili di Mosca hanno colpito ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 15 agosto. Nella notte di Ferragosto la Russia ha scatenato il più grande attacco aereo sulla regione occidentale di Leopoli da inizio ...