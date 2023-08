Guerra in Ucraina | Putin | “La Nato vuole allargare lo scontro”

(Di martedì 15 agosto 2023) “I Paesi membri dellacontinuano a costruire e modernizzare le loro capacità offensive, tentano di trasferire il confronto militare nello spazio e nell’ambito dell’informazione, usano mezzi di pressione militari e non militari”. Queste le parole del presidente della Russia Vladimirin un discorso video ai partecipanti alla Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale. Allo stesso tempo, ha fatto notare che “tutto ciò sta accadendo sullo sfondo della distruzione del sistema di controllo degli armamenti”. “Possiamo vedere chiaramente dove porta la politica di aggiungere benzina sul fuoco nell’esempio dell’”, ha proseguito, “versando miliardi di dollari al regime neonazista, rifornendolo di attrezzature, armi, munizioni, inviando i loro consiglieri militari e mercenari, si fa di tutto per ...

Missili russi lanciati nella notte hanno centrato alcuni edifici residenziali nell'ovest dell', vi sarebbero morti e feriti. Lo riferisce Unian citando i sindaci delle città. Il sindaco di Leopoli Andriy Sadovy parla di un incendio ai piani superiori di un palazzo. 'Stiamo evacuando le ...Lain, lo scontro con la Nato, le operazioni russe in Niger. Vladimir Putin intervenendo all'XI Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale si muove su più fronti. 'I Paesi membri ...Massiccio attacco con missili sull'da parte della Russia oggi, 15 agosto, in un'altra giornata dellasegnata dai raid di Mosca: i missili hanno colpito in particolare un'impresa industriale a Lutsk uccidendo tre persone ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi: Putin: “La Nato vuole allargare lo scontro”. Attacchi russi su tutta l'Ucraina ... la Repubblica

“I Paesi membri della Nato continuano a costruire e modernizzare le loro capacità offensive, tentano di trasferire il confronto militare nello spazio e nell’ambito dell’informazione, usano mezzi di pr ...La guerra in Ucraina, lo scontro con la Nato, le operazioni russe in Niger. Vladimir Putin intervenendo all’XI Conferenza di Mosca sulla ...