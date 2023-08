Guerra in Ucraina | Papa Bergoglio torna a invocare la pace | “Il frastuono delle armi copre i tentativi di dialogo”

(Di martedì 15 agosto 2023) Un altro appello alla, l’ennesimo visto che “ildi“.Francescoa parlare di. Lo fa durante l’Angelus di Ferragosto, il giorno in cui i cattolici festeggiano l’Assunzione di Maria al cielo. Ed è proprio rivolgendosi alla Madonna chea parlare di: “Oggi affidiamo a Maria Assunta in Cielo la supplica per la, ine in tutte le regioni lacerate dalla, sono tante purtroppo”; ha detto il pontefice affaggiandosi alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, dopo la recita dell’Angelus con i fedeli e i ...

