Almeno 400 turisti russi sono rimasti bloccati in Turchia per due giorni consecutivi dopo una serie di: lo ha ammesso lunedì la russa Red Wings Airlines. 'Due Boeing 777 dei tre disponibili nella flotta della compagnia aerea sono stati contemporaneamente fuori servizio per motivi tecnici',

Guasti di aerei russi a ripetizione: turisti di Ekaterinburg bloccati in Turchia Globalist.it

Nella sua dichiarazione, Red Wings ha affermato di aver prestato un aereo aggiuntivo dalla compagnia aerea charter russa Ikar che trasporterà i turisti da Ekaterinburg ad Antalya e riporterà