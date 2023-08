Green e Sostenibilità | food trend a tutela dell’ambiente

Leggi su danielebartocciblog

(Di martedì 15 agosto 2023), passando per l’influenza della tecnologia applicata al: il tutto acircostante. Oggi più che mai, a nostro modo di vedere, l’elemento della tecnologia e il termine ampio di innovazione non devono assolutamente perdere di vista il rispettoma anche della Tradizione. Il cosiddetto fattore T che ancora oggi, nell’era digitale e in un’epoca in cui ci si interfaccia con un’audience più consapevole grazie all’espansione incontrastata del World Wide Web, può andare a costituire un valore aggiunto. Value added in grado di contraddistinguersi rispetto ai competitors di settore. ciò può valere per svariate realtà imprenditoriali del settore alimentare e non. Il concetto di ...