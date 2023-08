Gravina non intende tornare indietro | il ct sarà Spalletti | nonostante De Laurentiis Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 agosto 2023)la dura lettera del presidente del Napoli De, la Figcandare avanti con Lucianocommissario tecnico della Nazionale. Lo scrive ladello Sport.è fermamente deciso e andrà avanti per la sua strada. Ormai ha scelto chi dovrà sostituire Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia. E il nome che ha in mente è quello di. “La scelta è stata fatta e la Figc non ha alcuna intenzione di”. La rosea scrive che l’accordo tra Figc eè a un passo. La clausola che lega l’allenatore al Napoli non preoccupa né il presidente della Federcalcio né il tecnico di Certaldo. “Adesso l’accordo è davvero a un passo, mancano soltanto i dettagli. ...