Gravina è sotto esame | ecco perché non può sbagliare

(Di martedì 15 agosto 2023) Meglio così. Le “notti magiche” post-pandemia erano finite da un pezzo, la coppia Bonucci-Chiellini pure, e Mancini in panchina si era ingrigito come la giaccia di Armani che veste la nazionale. Il Mancio non aveva più il fuoco sacro degli Europei, un trionfo che forse non sarebbe stato tale senza la sua guida. Il calcio non vive di ricordi. Conta il presente, ancor più del futuro, specie oggi che i petrodollari possono portare in Arabia chiunque, e vedremo se il prossimo a prendere l'aereo per Riad sarà proprio l'ormai ex allenatore dell'Italia. Del gioco spumeggiante di un tempo era rimasto ben poco. Cambiano i giocatori e quando non c'è più l'entusiasmo anche gli allenatori passano la mano. I più critici dicono che Mancini doveva dimettersi dopo la mancata qualificazione al Mondiale, e magari è vero, è stato un fallimento storico, per giunta dopo il disastro di Ventura. Di sicuro ...

E Antonio Conteha parlato anche con lui e l'ex tecnico del Tottenham - sempre secondo ... è interessante già andare oltre: che nazionale può nascerela guida di mister Luciano La nuova ......Figc vista sempre come nemica e gli altri che non capiscono questo braccio di ferro con, ... Dice De Laurentiis: 'il sole di agosto le ferie sono per tutti e quindi il calcio Napoli augura ...... comprese le tentazioni dall'Arabia, ma dice di non averle mai prese in considerazione finchè... Una postilla voluta dl Presidente della Federcalcioche Mancini ha vissuto come una ...

Gravina vuole Spalletti come ct ed è pronto alla battaglia legale. Clausola sotto i 3 milioni TUTTO mercato WEB

L'ex Ct azzurro attacca il presidente della Figc: 'Non ha voluto che io restassi. Mi sono solo dimesso, non ho ucciso nessuno'.Il presidente del Napoli non sente ragioni: per liberare il tecnico toscano va pagata la clausola. La Figc aspetta e intanto tiene 'in caldo' l'opzione ...