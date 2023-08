Possono presentare domanda di assunzione in ruolo gli aspiranti inseriti nelle24 mesi collocati in posizione utile. Le domande si presentano su Polis Istanze online. Ecco i primi ......al personaleper l'anno scolastico 2023 - 24. Dall'Ufficio scolastico di Rovigo e di Siena le prime convocazioni in presenza. La convocazione riguarda gli aspiranti inseriti nelledi ...... come ad esempio leesaurite o mai costruite; lo strumento a cui si rifà la scuola, in ... MAD personale, compilabile da tutti coloro che aspirano a lavorare all'interno della scuola ...

Graduatorie ATA 24 mesi: i giorni/mesi “avanzati” non vanno persi, si inseriscono nella domanda del 2024 Orizzonte Scuola

Al momento, le convocazioni riguardano solo il personale ATA incluso nelle graduatorie provinciali definitive di I fascia e il personale ATA incluso negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al ...Vi invitiamo anche a visitare la nostra sezione dedicata agli ATA, per essere aggiornati su concorsi, assunzioni, immissioni in ruolo, graduatorie e normative relative al personale ATA.