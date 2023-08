Gosens va all’Union Berlino | ora è ufficiale! Il saluto dell’Inter

Leggi su inter-news

Gosens lascia l'Inter per l'Union. Il laterale tedesco ritorna in Bundesliga dopo un anno e mezzo di nerazzurro. "Arrivato nel gennaio 2022, Robin Gosens saluta l'Inter dopo una stagione e mezzo. In nerazzurro ha collezionato 58 presenze realizzando 5 reti. Tra i gol più importanti ci sono sicuramente quello realizzato a Barcellona, durante la fase a gironi della scorsa Champions League e quello segnato nel derby contro il Milan, nella semifinale di Coppa Italia 2021/22. In nerazzurro ha conquistato due coppe Italia e una supercoppa italiana. A Gosens vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista". Grazie, Robin!