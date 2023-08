Godiamoci il Ferragosto | in attesa di un autunno che in tutto l’Occidente desta ansia e perplessità

(Di martedì 15 agosto 2023) L’ Occidente con oggi ha doppiato la boa della stagione estiva e, così facendo, guarda dritto alla ripresa autunnale, seppure con. Che fa l’abitudine: è diventato cosi consueto l’appuntamento con le notizie degli scempi che continuano a perpetrarsi giorno dopo giorno che quasi i raid russi con vittime a doppia cifra attraversano l’etere senza avere più l’ effetto di sconvolgere chi all’inizio stentava a farsi una ragione che all’inizio del terzo millennio si fosse potuto concretare un abominio del genere. Quanto è stato appena scritto serve a fare da premessa per qualche considerazione sul futuro prossimo venturo. Rischiando di scadere nell’ovvio, molti dei grandi problemi che stanno affliggendo buona parte dell’umanità, appena possono essere contrastati al fine di farli rimanere di dimensioni contenute, mai di eliminarli come ...

... non pensiamoci,ile da domani tutti a dieta! "Cosa fai a" è la versione estiva del "Cosa fai a Capodanno" A chi sta vivendo l'emozione di una vacanza e a chi si ...Sarà un caldocon temperature in aumento. Non trascuriamo l'allerta per l'afa equesta splendida giornata. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e felicea tutti. ...quindi, lo spettacolo nel rispetto delle prescrizioni, affinché anche questopossa davvero essere un giorno di allegria e di sano divertimento per tutti.' Intanto oggi per l'...

Godiamoci il Ferragosto, in attesa di un autunno che in tutto l ... Il Denaro

Eccoci! È arrivato Ferragosto 2023: nonostante i tanti problemi che gli italiani vivono, la crisi, i pochi soldi, le difficili vacanze, Ferragosto resta Ferragosto, di anno in anno, e la voglia è semp ...Il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero poco al tanto atteso Ferragosto! Ora, in un mondo globalizzato e social come il nostro, una semplice frase di auguri non può certamente esse ...