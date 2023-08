Gli appelli per scongiurare i conflitti mondiali | quelli sulla guerra fredda e il terrorismo | quando sono i Papi a guidare il fronte pacifista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 agosto 2023) “Mai più la!”. È il grido pronunciato da tutti i pontefici dell’ultimo secolo che hanno sempre ribadito la ferma condanna della Chiesa cattolica al ricorso alle armi. Una posizioneche si è affermata soltanto dopo la fine dello Stato Pontificio con la breccia di Porta Pia, il 20 settembre 1870, visto che in precedenza iavevano un loro esercito. Benedetto XV, nel 1917, definì la primamondiale una “inutile strage”. Pio XI, nel 1938, cercò dila secondamondiale: “Mentre milioni di uomini vivono ancora in ansia per l’incombente pericolo die per la minaccia di stragi e rovine senza esempio, noi accogliamo nel nostro cuore paterno la trepidazione di tanti nostri figli e invitiamo vescovi, clero, religiosi, fedeli ad ...