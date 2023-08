Melania Prenza è ancora in terapia intensiva a Careggi dopo la caduta. La figlia: 'Allarme e soccorsi tempestivi, se fossero passati altri 5 minuti...'Un solo istante l'ha separatasuo ingresso in Cielo e dalla grazia di contemplare di Dio. Alla ...il Maligno che nella parola di Dio è descritto come "l'enorme drago rosso" che precipitaun ...ROMA " A Ferragosto, come già nella seconda settimana del mese, i turisti stranieri stanno preferendo l'Italia alla Francia e alla Spagna .primo al 15 agosto, aumentano così le prenotazioni aeree rispetto allo stesso periodo del 2022 (più 14%), merito soprattutto degli arrivi dall'estero (più 22%) . Peccato solo che alcuni italiani " ...

Giù dal terrazzo di casa. "La mamma ce la farà, è viva grazie ai vicini" LA NAZIONE