Giappone | Pil aprile - giugno +1 | 5% | annualizzato +6%

(Di martedì 15 agosto 2023) La sostenibilità dell'export traina l'economiase, cresciuta dell'1,5% nel periodo da, oltre le previsioni di un +0,8%. Su base annualizzata l'espansione è pari al 6%, anche in ...

nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,5% , in aumento rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +0,8%). 15 - 08 - 2023 07:00La sostenibilità dell'export traina l'economia giapponese, cresciuta dell'1,5% nel periodo da aprile a giugno, oltre le previsioni di un +0,8%. Su base annualizzata l'espansione è pari al 6%, anche in ...DATI MACROECONOMICI -t/t, ann. prelim T2. Ore 1,50. - Cina: vendite al dettaglio a/a, luglio. Ore 4,00. - Cina: produzione industriale a/a, luglio. Ore 4,00. - Gran Bretagna: tasso di ...

PIL Giappone (QoQ) nel secondo trimestre Borsa Italiana

La sostenibilità dell'export traina l'economia giapponese, cresciuta dell'1,5% nel periodo da aprile a giugno, oltre le previsioni di un +0,8%. Su base annualizzata l'espansione è pari al 6%, anche in ...Dopo aver attraversato la penisola di Kii, in Giappone, il tifone Lan ha raggiunto le coste della prefettura di Wakayama, nell'ovest del Paese, poco prima delle 5 del mattino ora locale (le 21 in Ital ...