Gialli d’estate | come combattere i capelli di paglia

(Di martedì 15 agosto 2023) IMMAGINATE ventimila neuroni in tenuta antisommossa. Una task force affiatata, che regola il nostro orologio biologico ed è pronta a sostenerci a ogni cambio di stagione. Praticamente perfetta, non fosse che per un dettaglio: ricarica l’organismo ma non i, lasciandoli soli nel duro corpo a corpo con Uv, salsedine e umidità. Così, per loro (e per noi), l’estate rischia di trasformarsi in un’estenuante guerriglia sul campo (la spiaggia, ma non solo) che porta in eredità punte bruciate e vetrificate.di: cause e colpevoli Eppure, quei sottili filamenti di proteine (i) sono capaci di vere prodezze, tanto da reggere ognuno un peso di 70 chilogrammi. Ne è certo Kevin McElwee, affermato tricologo canadese: sostiene che un singolo stelo sia forte quanto un filo di rame di pari diametro. Com’è ...