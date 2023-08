Genoa | Gilardino | “La verità è che siamo ancora un cantiere aperto”

...Luigi Ferraris va verso il tutto esaurito per la prima in Serie A del Grifone di mister(...di posti per gli ospiti essendo la ricerca dei biglietti già difficile per i tifosi del. Il ...Ci sono poche alternative per il ritorno in serie A deldi sabato prossimo contro la Fiorentina al Ferraris. La Gazzetta dello Sport riporta che il tecnico Albertoha due assenze per ...Intervistato da Telenord, Albertoha fatto il punto sulla rosa e sulle prospettive del calciomercato per il. "Mancano 15 giorni alla fine del mercato - ha proseguito il tecnico - con ...

Frosinone, Genoa e Cagliari: le partenze delle neopromosse in vista dell’imminente nuova stagione di Serie A Frosinone, Genoa e Cagliari sono le neopromosse del campionato che va ad iniziare nel weeke ...A cinque giorni dal debutto in campionato, previsto sabato sera a Marassi contro la Fiorentina, Alberto Gilardino ha parlato dello stato di salute del suo Genoa: "E' tutto molto chiaro nella mia testa ...