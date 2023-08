GdS – Coppa Italia | avanzano Sampdoria | Spezia e Cremonese

(Di martedì 15 agosto 2023) 2023-08-14 21:00:49Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: I doriani eliminano il Sudtirol dopo sedici tiri dal dischetto. Crotone fuori (3-1 d.t.s.), il Cittadella prossimo avversario dei grigiorossi Tanta Serie B nella giornata che va a completare il programma dei trentaduesimi di finale di. Ecco tutto quanto accaduto nelle gare di oggi (le partite sono trasmesse in esclusiva sui canali Mediaset).-SUDTIROL 8-7 D.C.R. — Al termine di una serie infinita di ben 16 rigori, la giovane Samp di Andrea Pirlo si mette al collo il pass per i sedicesimi di finale (dove troverà la Salernitana). A oltranza, dagli 11 metri, il gol decisivo lo segna il nuovo capitano Murru, punendo così il precedente errore dell’ex genoano Masiello che spara alto sopra la ...

Sarà il tecnico a prendere la decisione sul suo impego, magari già inVale a dire che nel mese di agosto gli uomini di Corini giocheranno tre partite: quella dicontro il Cagliari, quella contro il Bari e infine quella contro la Reggiana, tutte fuori casa. ...... con la riduzione della squalifica, di poter giocare lad'Africa a gennaio...in Camerun. ... Prima di partire per Manchester, André Onana ha rilasciato una bella intervista alla, ne riprendo ...

Tonfo Bari in Coppa Italia, il prossimo avversario del Palermo in campionato travolto dal Parma Giornale di Sicilia

"Il Cosenza non vuole vivacchiare. Ora stessa mentalità contro l’Ascoli", titola la Gazzetta del Sud. Il ko in Coppa Italia contro il Sassuolo non scoraggia i silani del tecnico Caserta. Bene Zuccon, ..."Catanzaro, è sempre caccia ai difensori. L'obiettivo è Scaglia del Como", titola la Gazzetta del Sud. Vista.