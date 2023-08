Gazzetta – Inter | Samardzic appeso a un filo | il padre cambia procuratore | come va la trattativa

(Di martedì 15 agosto 2023) 2023-08-15 09:28:50 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato delladello Sport: Spunta il terzoal lavoro sullacon l’. Intesa appesa a un, e il centrocampista ha ripreso ad allenarsi con l’Udinese Filippo Conticello 15 agosto – Milano Un trasferimento che èa un, anche perché il pessimismo ha superato qualche momento di timida speranza vissuto ieri. In ogni caso, resterà tutto in bilico fino a domani, mercoledì 16 agosto, data ultima per decidere se Lazarsarà nerazzurro. L’Udinese terrà fede all’accordo con l’fino all’ultimo minuto ma, se saltasse definitivamente il tavolo, per ...

Ad aggiungere un altro tassello della storia è la: ' Ieri, ricevendo una nuova Pec, l'ha scoperto di un nuovo cambiamento dell'organigramma che gestisce il centrocampista. Da ieri a ...... secondo quanto riportato dalladello Sport, il padre di Samardzic avrebbe spinto per un ... Un cambiamento che ha complicato notevolmente le cose con l': passati da essere best friends ad ......ieri dall'. Il club nerazzurro ha infatti appreso via mail di un nuovo cambiamento dell'organigramma che gestisce Samardzic dopo il pasticcio dei giorni scorsi. Come scrive laPer l' ...

Marko Arnautovic torna all’Inter tredici anni dopo. L’austriaco fu una meteora nella stagione del triplete di Mourinho, giocando appena tre spezzoni in serie A. Ora torna come salvatore della patria, ...Tendono ad aumentare le possibilità di vedere la Juventus nuovamente sulle tracce di Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 della nazionale serba e dell'Udinese: come riportato ...