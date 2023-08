(Di martedì 15 agosto 2023) Sotto l’egida di Pasquale Tridico. L’ex presidente dell’Inps è il sacerdote della nuova comunione Pd-M5s che ha come ingrediente segreto la battaglia per i 9 euro l’ora, la soglia ... Contenuto a pagamento - Accedi alper abbonarti

Gazebo e gazzarre. Lo scaricabarile tra Pd e M5s sul crash del sito per il salario minimo Il Foglio

Primo giorno praticamente tutto offline per i troppi accessi al portale per la petizione sul salario minimot. I grillini ironizzano: "Giuseppe ha troppio follower, il sito non ha retto" ...