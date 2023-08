Galeotta fu la festa di matrimonio

Leggi su panorama

(Di martedì 15 agosto 2023) Damigella della sposa, incontra al ricevimento un amore di gioventù e la passione si riaccende... Questa a grandi linee la trama di Conversazioni tra altre donne di cui Valentina Lodovini è protagonista insieme a Francesco Scianna. Storia d’amore che non dispensa tesi ma guarda i sentimenti con realismo, dal 31 agosto nelle sale. «Secondo me non è vero che gli uomini tradiscono più delle donne. Dipende sempre dagli individui, al di là del genere». Valentina Lodovini, 45 anni, interprete di commedie di successo come Benvenuti al Sud e Ma che bella sorpresa, ma anche di film drammatici come Cose dell’altro mondo, parla al telefono di coppia e scappatelle. Non a caso, questo è il tema del suo ultimo, interessante, film in uscita il 31 agosto, intitolato Conversazioni con altre donne, per la regia di Filippo Conz, in cui interpreta una delle damigelle invitate a una...