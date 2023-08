Galatasaray-Olimpija Ljubljana Champions League | 15-08-2023 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 15 agosto 2023) Sembrava una sfida più complicata del previsto alla vigilia, ed invece ildi Okan Buruk affronta l’Ljubljiana in questa sfida di ritorno del terzo turno preliminare diforte dello 0 a 3 della gara giocata in Slovenia. Cimbom che ha anche esordito in campionato pareggiando a reti bianche sul campo del Kayserispor, una gara in cui il tecnico ex InfoBetting: Scommesse Sportive e